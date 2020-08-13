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На Тернопільщині пропонують заборонити гральний бізнес

Четвер, 13 серпня 2020, 18:33
 

Депутати Тернопільської облради на сесії підтримали пропозицію представників "Батьківщини" про внесення до порядку денного розгляду заборони грального бізнесу на території області.

Джерело: голова партійної організації "Батьківщина", перший заступник голови Тернопільської обласної ради Василь Деревляний у Facebook.

Уточнено: У новині було вказано, що Тернопільська обласна рада ухвалила рішення про заборону грального бізнесу на своїй території.

Проте це - лише проєкт рішення, який внесли до порядку денного наступного засідання. Рішення за включення до порядку денного підтримали 34 депутати.

Деталі: Згідно з проєктом, облрада голосуватиме за рішення:

  • Заборонити створення та функціонування гральних закладів (казино, залів гральних автоматів, букмекерських пунктів та інших закладів)
  • Рекомендувати облрадам України та органам місцевого самоврядування Тернопільської області розглянути та підтримати рішення облради
  • Рекомендувати президенту, Раді та Кабміну заборонити гральний бізнес на території України.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2285-Д про державне регулювання грального бізнесу, не дивлячись на дві взаємовиключні норми про визначення органа-регулятора ринку.

4 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу. Закон встановлює перелік видів діяльності у сфері азартних ігор, які дозволені в Україні. Зокрема, до нього входять азартні ігри в гральних закладах казино та онлайн, букмекерська діяльність у букмекерських пунктах і через інтернет, випуск та проведення лотерей, ігри в покер через інтернет.

21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу. 

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Українська правда

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