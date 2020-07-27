У "Слузі народу" розраховують, що казино зможуть запрацювати до наступного літа

У фракції "Слуга народу" прогнозують, що для початку реальної роботи закладів грального бізнесу знадобиться від пів року до року.

Про це повідомив нардеп фракції і член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар’ян Заблоцький у подкасті УП "Кляті питання".

"Це супер-оптимістичний прогноз, що до кінця року щось взагалі буде видано (дозволи на роботу грального бізнесу - ЕП) фізично. Я думаю від півроку до року часу.

Хоча, як не дивно вже скидають десь фото, що десь в Одесі завозять гральні автомати в казино. Настільки очікується закон. що люди вже надто оптимістично відносяться до того, коли він запрацює", - пояснює Заблоцький.

На питання журналіста чи запрацює все до наступного літа, нардеп відповів: "Думаю, що так".

Також Заблоцький пояснив, що закон не може набрати чинності через колізію із правками. Президент може накласти вето на законопроєкт, аби його відправили на доопрацювання.

"Доставились (правок - ЕП) до того, що ми проголосували за дві взаємовиключні норми. В одній нормі пише що є спеціальна комісія, що регулює діяльність азартних ігор, а іншій правці каже що цей орган визначає Кабмін (тобто це може бути подтакова, або Мінфін).



Дуже багато людей хотіли створити цю комісію. Вв межах проголосованого склад комісію визначатиме податковий комітет Ради, але я, як член комітету проти", - резюмує Заблоцький.

Нагадуємо:

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

21 липня Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити неузгодженість в правках в законі про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде. Це очікується у вересні.

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

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Гральний бізнес вивели з "тіні": 10 головних змін нового закону

Економічна правда







