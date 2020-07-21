60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу - опитування

Близько 60% опитаних українців не підтримують рішення Верховної Ради про легалізацію грального бізнесу.

Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна група "Рейтинг" 16-17 липня 2020 року.

"Легалізація грального бізнесу та запровадження ринку землі були переважно негативно сприйняті опитаними. Не підтримують ці рішення Верховної Ради близько 60% опитаних, підтримують – біля чверті. Відносно більше тих, хто підтримує останні два рішення парламенту, серед молоді та симпатиків партій "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Голос", - йдеться у повідомленні.

Опитування проводили 15-17 липня 2020 року серед населення віком від 18 років і старших в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews -телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Нагадаємо:

Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити 21 липня закон про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде.

Раніше повідомлялось, що на позачерговому засіданні 21 липня Верховна Рада буде розглядати правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, а також - постанову про блокування голосування.

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення ВР про ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет;

азартних ігор у залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.

Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.

Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну.

Депутати "Слуги народу" віддали 224 голоси "за", "За майбутнє" - 4 голоси, "Довіра" - 18 голосів, позафракційні - 2 голоси. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" і "Голос" - жодного голосу.

Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту, ухваленого у першому читанні, зокрема:

повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 м;

повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу - збільшили у 5 раз вартість ліцензії для інтернет-казино;

розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження;

повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу;

повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація".

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