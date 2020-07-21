Мінімум до вересня гральний бізнес легалізований не буде — нардеп

Голова Верховної Ради відмовив нардепам виправити 21 липня закон про гральний бізнес - у нинішньому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента гральний бізнес легалізований не буде.

Про це у Facebook перший заступник голови податкового комітету ВР, нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Виглядає так, що Голова Парламенту справедливо відмовив всім бажаючим виправити сьогодні закон про гральний бізнес.

Повністю підтримую таке рішення, адже насправді є дві зовісм протилежні правки 772 і 723, обидві набрали більшість голосів, тобто таке було бажання законотворців. Але це означає, що в такому вигляді закон не запрацює і до розгляду вето президента (а це мінімум вересень) гральний бізнес легалізований не буде", - написав нардеп.

"А сьогодні лише скасування постанови і відправлення на вето президенту", - додав він.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що на позачерговому засіданні 21 липня Верховна Рада буде розглядати правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, а також - постанову про блокування голосування.

14 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про державне регулювання грального бізнесу.

Нардепи зареєстрували два проєкти постанов про скасування рішення ВР про ухвалення закону щодо легалізації грального бізнесу.

Згідно з текстом законопроєкту, в Україні дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності в сфері організації та проведення азартних ігор:

азартних ігор у гральних закладах казино;

азартних ігор казино в мережі інтернет;

букмекерської діяльності в букмекерських пунктах і в мережі інтернет;

азартних ігор у залах ігрових автоматів;

азартних ігор в покер в мережі інтернет.

Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати в готелях з 3-5 зірками. Казино - в готелях категорії "п'ять зірок" з номерним фондом не менше 100 номерів (для Києва - не менше 150 номерів), заміських комплексах відпочинку загальною площею не менше 10 тисяч кв. м і спеціальних територіальних гральних зонах, створених за рішенням уряду.

Букмекерські пункти запропоновано розміщувати в готелях 3-5 зірок з номерним фондом не менше 25 номерів (для Києва - не менше 50 номерів), а також на іподромах.

Організаторами азартних ігор можуть бути винятково юридична особа-резидент України.

Серед іншого, організатори азартних ігор повинні забезпечити ідентифікацію гравця і відвідувача грального закладу. Те ж саме стосується гравців в інтернеті.

Організатори не повинні допускати до участі в іграх тих, кому обмежений доступ до них, а також тих, у кого виражена залежність (лудоманія).

Уряд визначатиме, хто буде регулятором грального ринку. Теоретично це може бути і Міністерство фінансів, яке наразі відповідає за цей напрямок, або новостворений орган – комісія чи будь-який інший ЦОВВ. Все залежатиме від окремого рішення Кабміну.

Депутати "Слуги народу" віддали 224 голоси "за", "За майбутнє" - 4 голоси, "Довіра" - 18 голосів, позафракційні - 2 голоси. "Європейська солідарність", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя" і "Голос" - жодного голосу.

Нардепи внесли деякі правки до законопроєкту, ухваленого у першому читанні, зокрема:

повернули вимогу щодо відстані гральних залів від шкіл не менше 500 м;

повернули обов’язкову компенсацію родині лудомана в 10-кратному розмірі суми програшу - збільшили у 5 раз вартість ліцензії для інтернет-казино;

розширили коло осіб, які могли звернутися до суду із заявою про обмеження;

повернули систему моніторингу гральних автоматів як окрему складову системи онлайн-моніторингу;

повернули редакцію терміну "бездоганна ділова репутація".

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