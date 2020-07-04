Зеленський заявив, що тиску на НБУ не було та він не бачить ризиків девальвації гривні

Президент Володимир Зеленський заявив, що тиску на голову НБУ з Офісу президента не було та він не бачить ризиків щодо девальвації гривні.

Про це передає BBC.

"Я вам скажу відверто, ви можете його особисто запитати: чи був тиск з Офісу президента? Мені здається, що вже запитували журналісти та отримали відповідь, що ні", - сказав президент.

Зеленський додав, що у нього зі Смолієм були "реально дуже непогані не тільки на професійному, а й на людському рівні, стосунки".

За його словами, керівники банків, з якими він зустрічався, не бачать жодних ризиків, пов'язаних з відставкою голови НБУ.

"Всі достатньо спокійно сприймають звільнення голови Нацбанку. Всі не бачать якихось ризиків. Всі багато разів казали, що долар завтра буде 100 гривень. Я думаю, що це якась фантастика", - сказав президент.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск".

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.