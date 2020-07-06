Новини 6 липня: Смолій, облікова ставка, Криклій

Про Смолія. Критикуючи Національний банк, фінкомітет Ради не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною, заявив голова комітету Данило Гетманцев.

Ексголова Національного банку Яків Смолій розкрив деталі спілкування із президентом Володимиром Зеленським напередодні свого звільнення.

Про облікову ставку. Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.

Про Криклія. Частина депутатів фракції "Слуга народу" ініціюють постанову про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про Раду НБУ і Чурія. Рада Національного банку відмовилася призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонував екс-главі НБУ Яківу Смолію погодити кандидатуру Олега Чурія із президентом Володимиром Зеленським.

Про УЗ. В.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик заявив, що бере участь у конкурсі на посаду голови правління УЗ та вже пройшов співбесіду.

Про гроші з COVID-фонду. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулась до Кабінету міністрів із проханням виділити 14,5 млн грн з Фонду боротьби з COVID-19.

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В. о. міністра енергетики Ольга Буславець. Про зв'язки з Ахметовим, переговори із "зеленими" та енергетичну кризу

Глава міністерства енергетики розповіла про свої зв'язки з олігархами, найбільшу енергетичну кризу в країні, проблеми "Енергоатома", реструктуризацію "зелених" тарифів і запуск ринку газу для населення. (рос)

Приватні судові фонди: на користь країни чи олігархів

Недавно Рада ухвалила законопроєкт, який спрощує повернення незаконно виведених активів. Він дозволяє залучати до таких справ на боці держави приватні судові фонди або Litigation Funds. Чи не ризикована це ідея?