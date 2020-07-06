Після відставки Смолія J.P. Morgan змінив прогноз по обліковій ставці НБУ

Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.

Про це йдеться у прогнозі J.P. Morgan, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці події (заява Смолія про тиск - ред.) привносять ризики в наш прогноз подальшого зниження ставки на 100 б.п. в цьому кварталі до 5% (зокрема, тепер ми очікуємо, що ставки залишаться без змін за результатами липневого засідання правління НБУ) і в більш широкому сенсі підвищують невизначеність політики та ставлять під сумнів пріоритети політики президента і його команди", - заявили в J.P. Morgan.

Відповідно до прогнозу, заява Смолія може завдати шкоди відносинам з ключовими міжнародними партнерами і довірі інвесторів, особливо в зв'язку з ростом невизначеності політики.

У J.P. Morgan відзначають, що реакція ринку на цю новину була негативною, але помірною, зокрема гривня ослабла на 1,3% по відношенню до долара.

"З кінця 2021 року ми прогнозуємо поступове посилення грошово-кредитної політики, оскільки прогнозуємо, що економіка відновиться", - додали в агентстві.

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Нагадуємо:

3 липня Верховна Рада схвалила звільнення голови Національного банку Якова Смолія за власним бажанням через "політичний тиск". Голова фінкомітету Ради Гетманцев заявив, що критикуючи Національний банк, комітет не збирався звільняти голову НБУ Якова Смолія, його відставка стала несподіваною.

1 липня голова Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій серед механізмів політичного тиску на НБУ назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.