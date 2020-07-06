Частина депутатів "Слуги народу" ініціюють відставку Криклія

Частина депутатів фракції "Слуга народу" ініціюють постанову про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Про це повідомив депутат СН Олександр Куницький на своїй сторінці у Facebook.

"Криклій не в курсі що існує схема монопольної сертифікації ГБО.

Демонструю з Олександром Дубинським, йому відео як проходить перевірка ГБО, і видача папірців за 3200 грн. під дахом його міністерства", - пише Куницький.

Зокрема, під постановою залишили підписи "слуги" Олександр Скічко, Олександр Дубінський, Максим Пашковський, сам Куницький та інші, а також Андрій Деркач (позафракційний), Ілля Кива (ОПЗЖ). Загалом близько 15 депутатів.

Куницький також виклав відео на якому сперечається із Криклієм щодо процедури сертифікації газобалонного обладнання для авто

Економічна правда