Частина депутатів "Слуги народу" ініціюють відставку Криклія
Частина депутатів фракції "Слуга народу" ініціюють постанову про звільнення міністра інфраструктури Владислава Криклія.
Про це повідомив депутат СН Олександр Куницький на своїй сторінці у Facebook.
"Криклій не в курсі що існує схема монопольної сертифікації ГБО.
Демонструю з Олександром Дубинським, йому відео як проходить перевірка ГБО, і видача папірців за 3200 грн. під дахом його міністерства", - пише Куницький.
Зокрема, під постановою залишили підписи "слуги" Олександр Скічко, Олександр Дубінський, Максим Пашковський, сам Куницький та інші, а також Андрій Деркач (позафракційний), Ілля Кива (ОПЗЖ). Загалом близько 15 депутатів.
Куницький також виклав відео на якому сперечається із Криклієм щодо процедури сертифікації газобалонного обладнання для авто
Економічна правда
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