Смолій про призначення Чурія: Голова Ради НБУ хотів погодження із Зеленським

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин пропонував екс-главі НБУ Яківу Смолію погодити кандидатуру Олега Чурія із президентом Володимиром Зеленським.

Про це сам Смолій сказав у інтерв’ю lb.ua.

Смолій погодився з твердженням журналістів про те, що конфлікт з Радою Нацбанку теж зіграв не останню роль у його звільненні.

"Голова Ради не поставив у порядок денний те, що передбачено законом. Натомість сказав: "Погодьте це (перепризначення Чурія – ред. з президентом". Хоча закон дає голові право формувати команду без погодження з будь-ким, окрім Ради НБУ. Оце важливо", - підкреслив він.

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Нагадуємо:

Рада Національного банку відмовилися призначити Олега Чурія на посаду заступника голови НБУ терміном у 7 років. Раніше він обіймав цю посаду 5 років.

У червні 2020 року в заступника голови правління НБУ Олега Чурія закінчувався 5-річний термін повноважень. Смолій запропонував Чурію знову обійняти цю посаду – цього разу на 7 років.

Рішення перепризначити заступника голови НБУ мала ухвалити Рада НБУ. Але в останній день червня Рада НБУ відмовилася внести питання призначення Чурія у порядок денний.

У Нацбанку зазначили, що таке рішення може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Раду НБУ впродовж багатьох років очолює Богдан Данилишин, який має перманентний конфлікт з правлінням НБУ. У 2019 році Рада НБУ визнала діяльність правління Національного банку в частині формування та реалізації валютно-курсової політики неефективною.

У відповідь Яків Смолій натякнув на синхронність тез Ради НБУ на чолі з Данилишиним та олігарха Ігоря Коломойського з його прибічниками. За словами Смолія, частина Ради НБУ безпідставно продукує негативну оцінку політиці НБУ.

Член Ради НБУ Віктор Козюк вважає, що Рада НБУ втягнута в політичні протистояння.

Економічна правда