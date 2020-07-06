Раді залишилось розглянути 1,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес — Гетманцев

Верховній Раді залишилося розглянути близько 1,5 тисячі поправок із 3,5 тисяч до законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Про це сказав голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (фракція "Слуга народу") 6 липня в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо по ходу розгляду законопроєкту: у нас є стабільні 240-250 голосів, які підтверджують поправки.

А скільки поправок залишилося? Досить багато, якщо вони (депутати, які наполягають на підтвердженні поправок у залі засідань ВР — ред.) не змінять своєї такої тактики — блокування роботи Верховної Ради, то їх ще десь близько півтори тисячі ще залишилося. На підтвердження, я маю на увазі", — зазначив Гетманцев.

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Нагадуємо:

1 липня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що Верховна Рада у четвер, 2 липня, ухвалить у цілому проєкт закону про гральний бізнес.

30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес. За два дні засідань розглянули близько 200 поправок із 3,5 тисяч та не підтримали жодної.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що депутати розглянуть усі 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес за декілька днів.