Рада зробила крок до легалізації азартних ігор

Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

За відповідний законопроєкт проголосували 260 нардепів, 108 виступили проти.

На попередньому голосуванні за цей проєкт закону, парламент не зміг назбирати достатньо голосів (за - 213, проти - 88).

17 жовтня Кабмін вніс до парламенту свій законопроєкт про повернення азартних ігор в законодавче поле. З того часу в парламенті з'явилися ще сім альтернативних законопроєктів.

В профільному комітеті фінансів вирішили, підготувати доопрацьований законопроєкт який врахував усі зауваження, він отримав номер 2285-д.

Законопроєкт передбачає регулювання роботи казино (заокрема, онлайн), букмекерських пунктів, лотерей та створює спеціальну Комісію з розвитку та регулювання азартних ігор, яка буде видавати ліцензії учасникам ринку.

У доопрацьованому законопроєкті виключено положення щодо можливості розміщення залів гральних автоматів та букмекерських пунктів в окремих будівлях. Зали гральних автоматів дозволяється розміщувати виключно в готелях.

Також у новій редакції передбачається збільшення віку гравця з 18 до 21 року, а також встановлюються вимоги до гравців та їх ідентифікації, що сприятиме попередженню негативних наслідків від участі в азартних іграх, зокрема осіб, які не досягли 21 року та жорсткі фінансові санкції за невиконання таких вимог

Також закон передбачає створення в Державному бюджеті спеціального Фонду для підтримки медицини, спорту та культури, куди будуть направялтися кошти отримані з ліцензій.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкт 2285-д пропонує легалізувати та встановити правила для 6 видів грального бізнесу:

- для казино діятиме вимога розміщуватися виключно на території готелів категорії "п’ять зірок" з відповідним номерним фондом для різних території (в столиці номерний фонд має бути вищим, в регіонах менше - ЕП), площа таких закладів повинна складати не менше 500 квадратних метрів;

- для букмекерів законопроект встановлює спеціальні вимоги щодо грального обладнання та його сертифікації, у доопрацьованому законопроєкті

- для онлайн-казино впроваджується сертифікована обов’язкова онлайн система моніторингу, та вимога мати веб-сайт в доменній зоні UA. Також власники онлайн-казино повинні надати можливість гравцям установлювати добровільні обмеження витрат грошей і часу;

- для гральних автоматів обмежується кількість – до 40 000. право на розміщення автоматів реалізується за допомогою електронних аукціонів з прив’язкою до території, а також встановлюються вимоги для залів гральних автоматів.

- для лотерей передбачається три ліцензії на випуск та проведення лотерей. Як заявлено у пояснювальній записці законопроєкту така практика застосовується в багатьох країнах Європейського Союзу та інших іноземних країнах для стимулювання розвитку ринку лотерей.

- для онлайн-покеру, встановлюються вимоги до приміщень та спеціальні правила проведення покерних турнірів.

Законопроєктом також встановлюється заборона щодо зовнішньої реклами, окрім вивісок, а також встановлюються обмеження на всі інші види реклами.

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Економічна правда