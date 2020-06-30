Разумков спрогнозував, за скільки Рада розгляне 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що депутати розглянуть усі 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес за декілька днів.
Про це він повідомив під час брифінгу у Раді.
"Думаю, що не всі автори будуть наполягати на правках у повному обсязі. Будемо дивитися, як будуть розвиватися події.
...Я сподіваюсь, що за декілька днів ми зможемо пройти цей законопроєкт", - пояснив Разумков.
Також спікер не відповів на уточнювальне питання журналістки щодо того, чи може це статися у четверг.
Разумков зазначив, що використати скорочену процедуру розгляду, як це було у випадку із банківським законопроєктом неможливо, адже депутати вже почали розгляд питання.
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Нагадуємо:
30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Напередодні до документу подали 3,5 тисячі поправок. Профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив його до другого читання, залишивши лише половину
Економічна правда
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