Рада розглядає правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу
Верховна Рада розпочала розгляд правок до законопроєкту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор № 2285-д.
Всього до проєкту закону подали більше 3,5 тисячі правок. Наразі депутати пройшли менше половини правок.
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Нагадуємо:
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Напередодні до документу подали 3,5 тисячі поправок. Профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив його до другого читання, залишивши лише половину.
Економічна правда
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