Рада розглядає правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу

Незаконні вирубки лісу в українських Карпатах не припиняються. Британські дослідники з'ясували, за якими "схемами" знищуються українські ліси. Головне, що треба знати зі скандального розслідування Earthsight, яке ще наробить чимало галасу.

Після послаблення карантинних заходів на вулицях столиці знову почали утворюватися кілометрові затори. Чому так відбувається, чи погіршилася поведінка киян і що планує робити київська влада.

Купити чи продати землю можна буде уже через рік, проте це ще не все. Як працюватиме "пріоритетне право", чому продаж-купівлю державної землі відмінили в останню мить, і хто в цьому зацікавлений – в інтерв'ю з головою аграрного комітету Верховної ради.