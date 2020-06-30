Всі розділи
Укр / Рус

Рада розглядає правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу

Вівторок, 30 червня 2020, 11:41
 

Верховна Рада розпочала розгляд правок до законопроєкту про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор № 2285-д.  

Всього до проєкту закону подали більше 3,5 тисячі правок. Наразі депутати пройшли менше половини правок.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор. 

Напередодні до документу подали 3,5 тисячі поправок. Профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив його до другого читання, залишивши лише половину.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!