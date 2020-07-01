Рада ухвалить законопроєкт про гральний бізнес у четвер — Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада у четвер, 2 липня, ухвалить у цілому проєкт закону про гральний бізнес.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Я прогнозую, що завтра до 12 години закон буде ухвалено", - сказав Арахамія журналістам у середу в Києві.
Коментуючи величезну кількість поправок до законопроекту в другому читанні, голова фракції зазначив, що поправки - це "спосіб політично поторгуватися".
"Просто зараз вирішили, що не будемо ні з ким іти на ці переговори і просто будемо йти (розглядати законопроєкт - ред) у робочому порядку", - додав Арахамія.
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Нагадуємо:
30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес. За два дні засідань розглянули близько 200 поправок із 3,5 тисяч та не підтримали жодної.
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що депутати розглянуть усі 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес за декілька днів.
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