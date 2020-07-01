Легалізація грального бізнесу: за два дні депутати "пройшли" 200 правок з 3,5 тисячі

Народні депутати за два дні засідань Верховної Ради розглянули близько 200 поправок із 3,5 тисяч до проєкту закону про гральний бізнес та не підтримали жодної.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Протягом середи вони розглянули понад 70 поправок, але жодної не підтримали.

Під час обговорення, яке триває другий пленарний день, автори поправок із "Батьківщини" заявляли, що їхня фракція не підтримуватиме законопроекту, і пропонували зняти його з розгляду. Аналогічні пропозиції вносили у вівторок і народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя".

За два дні парламентарі не підтримали жодної із близько 200 розглянутих поправок до законопроекту.

Читайте детальніше: Зеленський і "гравці" зробили свої ставки: яким буде ринок азартних ігор в Україні



Нагадуємо:

30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що депутати розглянуть усі 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес за декілька днів.