Легалізація грального бізнесу: за два дні депутати "пройшли" 200 правок з 3,5 тисячі
Народні депутати за два дні засідань Верховної Ради розглянули близько 200 поправок із 3,5 тисяч до проєкту закону про гральний бізнес та не підтримали жодної.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Протягом середи вони розглянули понад 70 поправок, але жодної не підтримали.
Під час обговорення, яке триває другий пленарний день, автори поправок із "Батьківщини" заявляли, що їхня фракція не підтримуватиме законопроекту, і пропонували зняти його з розгляду. Аналогічні пропозиції вносили у вівторок і народні депутати з фракції "Опозиційна платформа - За життя".
За два дні парламентарі не підтримали жодної із близько 200 розглянутих поправок до законопроекту.
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Нагадуємо:
30 червня Рада почала розгляд правок до законопроєкту про гральний бізнес.
16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что депутаты рассмотрят все 3,5 тысячи поправок к законопроекту об игорном бизнесе за несколько дней.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що депутати розглянуть усі 3,5 тисячі правок до законопроєкту про гральний бізнес за декілька днів.
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