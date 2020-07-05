Новини вихідних: шорт-лист на голову НБУ та призначення віце-прем'єра з промислової політики

Про шорт-лист на голову НБУ. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі є шорт-лист кандидатів на посаду глави Національного банку, який задовольняє міжнародних партнерів.

Про девальвацію гривні. Президент Володимир Зеленський заявив, що тиску на голову НБУ з Офісу президента не було та він не бачить ризиків щодо девальвації гривні.

Про віце-прем'єра з промислової політики. Президент Володимир Зеленський повідомив, що віце-прем'єр з питань промислової політики може з'явитися в уряді вже через тиждень.

Про мінімальну зарплату. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд запланував три етапи підвищення мінімальної зарплати на наступний рік.

Про кредити для бізнесу. Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку та Укргазбанк підписали договір, в рамках якого буде створений гарантійний фонд кредитів на 1,5 мільйони доларів.