Віцепрем'єра з промислової політики можуть призначити вже через тиждень

Президент Володимир Зеленський повідомив, що віце-прем'єр з питань промислової політики може з'явитися в уряді вже через тиждень.

Джерело: Зеленський на зустрічі з представниками бізнесу Одеської області в суботу на території Одеського припортового заводу, передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми вирішили в цілому відновити таку посаду як віце-прем'єр-міністр з питань промислової політики. Упевнений, що через тиждень у нас... Ми побачили вже багатьох дійсно талановитих людей. Зараз вибираємо найкращу кандидатуру.

Тому що для нас і промисловість країни, і ОПК, і комічна промисловість, і всі наші підприємства, як сказала одна з кращих кандидатур на цю посаду, - це і є стратегія розвитку країни. Щоб країна дійсно була промисловою, була космічною країною".

Деталі: Зеленський вказав, що в Україні є повний цикл на багатьох підприємствах, щоб побудувати промислово потужну країну.

Нагадуємо:

Раніше секретар РНБО Данілов повідомляв, що в межах реформування оборонно-промислового комплексу в Україні створять профільне міністерство, також з'явиться посада віце-прем'єра - міністра розвитку стратегічних технологій та інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування ОПК та розвитку космічної галузі.

За даними УП, створено номінаційний комітет з вибору кандидатури віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку стратегічних технологій і інновацій, серед повноважень якого будуть питання реформування оборонно-промислового комплексу і розвитку космічної галузі.