Шмигаль заявив, що кандидатуру голови НБУ назвуть за декілька днів

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що наразі є шорт-лист кандидатів на посаду глави Національного банку, який задовільняє міжнародних партнерів.

Джерело: Шмигаль в ефірі "Свобода слова", якого цитує "Укрінформ"

Пряма мова Шмигаля: "Потрібен час на консультації, які були вчора розпочаті, щоб обрати належну кандидатуру. Вимог дві: висока професійність та кришталева репутація.

Усі керівники банків назвали свої пропозиції. Є шорт-лист, який задовольняє наших міжнародних партнерів".

Деталі: На його думку, кандидатура керівника Нацбанку може бути визначена "сьогодні, завтра, в найближчі дні".

Також Шмигаль наголосив, що відставка ексглави НБУ Якова Смолія була несподіваною.

Прем’єр запевнив, що заміна керівника Нацбанку не вплине ні на стабільність валюти, ні на курс валюти.

Що передувало: 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

3 липня один з очікуваних кандидатів екс-міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов зазначив, що до березня 2021 роки не може зайняти посісти глави Нацбанку.

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