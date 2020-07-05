ЮНІДО та Укргазбанк підписали договір для створення фонду кредитів на 1,5 мільйони доларів

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку та Укргазбанк підписали договір, в рамках якого буде створений гарантійний фонд кредитів на 1,5 мільйони доларів.

Про йдеться у прес-релізі банку.

Повідомляється, що фонд допоможе промисловим підприємствам отримати доступ до капіталу для впровадження систем енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001, а також інших заходів з енергоефективності.

Фонд перехресно гарантується PLC Citibank Europe. Це перший та єдиний у своєму роді фінансовий механізм, створений організацією ООН спільно із українським фінансовим партнером, в основі якого лежить гарантія.

"Особливо відчутною та корисною підтримка міжнародних інституцій буде для малого та середнього бізнесу, який зараз переживає чи не найважчі часи", - зазначив голова правління Укргазбанку Кирило Шевченко.

Очікується, що гарантійний фонд кредитів зробить вагомий внесок у розвиток українського ринку промислової енергоефективності. Такий фінансовий інструмент є особливо важливим для української промисловості в контексті її відновлення від наслідків COVID-19.

У прес-релізі йдеться, що завдяки йому українські підприємства отримають додаткову підтримку, яка може бути спрямована на оптимізацію активів, покращення енергоефективності та відновлення і посилення конкурентоспроможності бізнесу.

Економічна правда