Нацбанк продав 200 мільйонів доларів, щоб заспокоїти паніку на ринку

2 липня на міжбанківському валютному ринку попит на долар значно перевищував пропозицію через заяву Якова Смолія про "політичний тиск". Нацбанку довелося продати щонайменше 200 мільйонів доларів.

Котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.

За даними Finance.ua, ринок почало "трясти" з перших хвилин і попит на іноземну валюту значно перевищував пропозицію.

Ажіотаж на торгах, викликаний заявою про відставку голови НБУ, довелося гасити Нацбанку і державному Укргазбанку. НБУ двічі виходив на ринок з інтервенцією з продажем валюти. Обидва рази Нацбанк продав 100 млн – по 27,15 гривні та по 27,20 гривні.

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 41 копійку, встановивши його на 3 липня на рівні 27,18.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.

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Нагадуємо:

Напередодні президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Економічна правда