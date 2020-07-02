Заява Смолія обвалила гривню на міжбанку
Четвер, 2 липня 2020, 17:25
2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,22 - 27,25 гривні;
Євро – 30,68 - 30,72 гривні.
За даними Liga.net, НБУ на самому початку торгів продав понад 100 млн доларів для погашення паніки на ринку.
Нагадуємо:
2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.
1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,87 гривні за долар.
Економічна правда
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