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Заява Смолія обвалила гривню на міжбанку

Четвер, 2 липня 2020, 17:25
 

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,22 - 27,25 гривні;

Євро – 30,68 - 30,72 гривні.

За даними Liga.net, НБУ на самому початку торгів продав понад 100 млн доларів для погашення паніки на ринку.

Нагадуємо:

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.

1 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,85 - 26,87 гривні за долар.

Економічна правда

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