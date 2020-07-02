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Курс гривні до долара вперше за тривалий час "просів" на 40 копійок

Четвер, 2 липня 2020, 19:40
 

Нацбанк послабив офіційний курс гривні до долара на 41 копійку, встановивши його на 3 липня на рівні 27,18.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,66 гривні (на 2 липня - 30,00 гривні).

Нагадуємо:

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.

2 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,22 - 27,25.

За даними Liga.net, НБУ на самому початку торгів продав понад 100 млн доларів для погашення паніки на ринку.

Економічна правда

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