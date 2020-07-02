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Курс валют на 2 липня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 2 липня 2020, 11:34
 

2 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,86 - 26,88.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США -27,18 - 27,20 гривні;

Євро – 30,65 - 30,67 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 – 27,16 гривні. Євро купують по 29,92 гривні, продають по 30,49 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,18 гривні, євро - 30,01 - 30,36 гривні

Економічна правда

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Економічна правда
Укр / Рус
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