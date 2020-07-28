Новини 28 липня: кандидати на голову УЗ, роботи на Прип'яті, доходи селебрітіз

Про кандидатів на голову УЗ. На посаду голови "Укрзалізниці" претендують чотири українці і двоє іноземців, за прогнозами Кабмін може призначити нового очільника УЗ через 2-3 тижні.

Про активи Дельта банку. Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж кредити та права вимоги Дельта Банку. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції, якими раніше цікавився власник "Кернел" Андрій Веревський.

Про роботи на Прип'яті. Національна екологічна рада вкрай стурбована роботами з днопоглиблення, що почалися на річці Прип'ять.

Про доходи селебрітіз. Зірки естради, музиканти, ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані у 2019 році, на загальну суму майже 766 млн грн.

Про міністра аграрної політики. Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що кандидатури на посаду міністра агрополітики поки немає.

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Фінальна шістка: хто може очолити "Укрзалізницю"

На посаду головного залізничника претендують чотири українці і два іноземці. Хто потрапив до списку кандидатів та який у них управлінський досвід?