Прем'єр: Кандидатури на посаду міністра агрополітики поки немає
Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що кандидатури на посаду міністра агрополітики поки немає.
Про це він сказав під час робочої поїздки до Полтавської області, передає "Інтерфакс-Україна".
"Кандидатур немає, міністерство з'явиться", - підкреслив Шмигаль, відповідаючи на питання журналістів.
За його словами, питання термінів створення Мінагрополітики прив'язане до наявності кандидатури, а також до сесійної роботи Верховної Ради.
"Доки канікули у Верховній Раді не завершаться, до вересня місяця, очевидно, що не розділятимемо міністерства", - додав прем'єр.
Він також заявив, що принципове рішення про те, що аграрна сфера повинна мати своє міністерство, ухвалено.
Нагадаємо:
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що "максимум у вересні" в Україні буде окремий міністр сільського господарства.
В кінці серпня 2019 року Верховна Рада затвердила запропонований прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабінету міністрів, в якому Мінагропрод об'єднали з Міністерством розвитку економіки і торгівлі.
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єром 17 січня цього року заявив про необхідність розділити деякі міністерства, серед яких і Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
Тимофій Милованов, який очолював міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, відмовився очолити міністерство агропромислового комплексу.
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