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Екологи стурбовані роботами на річці Прип’ять, які проводить Мінінфраструктури 

Вівторок, 28 липня 2020, 13:34
 

Національна екологічна рада України вкрай стурбована роботами з днопоглиблення, що почалися згідно розпорядження Міністерства інфраструктури на річці Прип'ять. 

Про це йдеться у повідомленні організації.

Фахівці вважають, що днопоглиблення може призвести до смертельної загрози поширення радіації по усій акваторії Дніпра вважають фахівці. 

Повідомляєть, що по річці планують запустити водний туристичний маршрут Київ-Мозир-Київ.

"Якщо зараз фон дещо послабився, це зовсім не означає, що там стало безпечно. Просто з часом, трав'яний покрив, а на річці Прип'ять донні відкладення закрили собою радіоактивні речовини, але вони нікуди не поділися. 

І зараз роботи з днопоглиблення русла річки Прип'ять, призведуть до того, що весь цей радіоактивний коктейль піде вниз за течією в Київське водосховище, а з нього далі по каскаду Дніпровських водосховищ, аж до Чорного моря", - повідомляють фахівці.

Екологи зазначають, що такі проекти можуть здійснюватися тільки минаючи постраждалі після Чорнобильської катастрофи території. 

Економічна правда



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екологія Мінінфраструктури

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