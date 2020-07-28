Став відомий "шорт-ліст" кандидатів на голову "Укрзалізниці": 2 іноземця і 4 українця

На посаду голови "Укрзалізниці" претендують чотири українці і два іноземці, за прогнозами Кабмін може призначити нового очільника УЗ через 2-3 тижня.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

Хто може очолити компанію та який управлінський досвід мають кандидати?

Карновскі ФОТО PARKIET.COM

Серед кандидатів на посаду поляк Якуб Карновскі, який наразі входить до наглядової ради "Укрпошти". У 2012-2015 роках він очолював "Польську державну залізницю" (РКР).

За часів його роботи рівень задоволеності послугами PKP Intercity зріс до 64%, пасажиропотік демонстрував позитивну динаміку. Карновскі також відповідав за приватизацію РКР Cargo і в жовтні 2013 року успішно вивів перевізника на Варшавську фондову біржу. Наразі РКР володіє 33% акцій РКР Cargo. До цього Карновскі працював у фінансовій сфері

Чернишов

Також у списку Петро Чернишов відомий широкому загалу як колишній керівник "Київстару". Трудову діяльність він почав у 1990 роках у міжнародній компанії ABB (Asea Brown Boveri), яка спеціалізується на електротехніці. У 1999 році менеджер перейшов у пивоварну галузь – очолив український підрозділ Carlsberg.

У червні 2014 року Чернишов став президентом "Київстару", звідки був звільнений у липні 2018 року. Однією з причин відставки називають критику президента Петра Порошенка в інтерв'ю "Економічній правді".

Юрик УЗ

Також розглядається кандидатура чинного в. о. голови правління "Укрзалізниці" Івана Юрика, який почав працювати в компанії за часів Євгена Кравцова і вважався близьким до останнього. З червня 2018 року по червень 2019 року Юрик був членом наглядової ради "Укрзалізниці", а з червня 2019 року увійшов до складу правління компанії.

До цього він працював у Мінфіні й Офісі залучення та підтримки інвестицій уряду.

Владіміров BGNES

Ще один іноземець у списку - болгарин Владімір Владіміров, який очолював "Болгарську залізницю" і за п'ять років зробив її прибутковою. Серед своїх ключових переваг він назвав багаторічний досвід реструктуризації залізниць, що "допоможе йому реформувати УЗ".

Жмак ДУмська

Також серед кандидатів є Володимир Жмак – член наглядової ради аеропорту "Бориспіль". У 2015-2016 роках працював першим заступником голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. До цього він обіймав керівні посади в групі ТНК-BP, яка входила до списку десяти найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку нафти.

Менеджер також був радником президента "Київстару" – відповідав за розвиток нових напрямків бізнесу. Упродовж семи років він входив до наглядової ради цієї компанії.

Перцовський ЦТС

Ще один український топ-менеджер, якого розглядають, як потенційного голову УЗ Олександр Перцовський працює першим заступником гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського. Перцовський також брав участь у конкурсі на посаду голови "Укрпошти", однак посів друге місце. Раніше він обіймав посаду керівника з розвитку бізнесу в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні компанії DHL



Також він управляв проєктами трансформації логістичних операцій для глобальних компаній у сфері ритейлу, фармацевтики, автоіндустрії у різних країнах..

Читайте детальніше: Фінальна шістка: хто може очолити "Укрзалізницю"

Економічна правда