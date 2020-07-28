Держава знову продає олійні активи Дельта Банку, які з 96% знижкою хотіла купити компанія Веревського

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на продаж кредити та права вимоги Дельта Банку. У забезпеченні за кредитами – об`єкти з переробки сільськогосподарської продукції, якими раніше цікавився власник "Кернел" Андрій Веревський.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

У складі пулу – 14 прав вимоги за кредитними договорами та 7 майнових прав за кредитами, а також дебіторська заборгованість.

Початкова ціна лоту – 541,48 млн грн. Торги відбудуться за голландською моделлю аукціону.

Зокрема, в заставі за кредитами у складі пулу: комерційна нерухомість загальною площею 39,354 м² та земельна ділянка площею 8,58 га, на якій розташована ця нерухомість; діючий олійно-жировий виробничий комплекс із доступом до під'їзної залізничної колії та морського транспортного порту; 5,4 га земель комерційного призначення, на яких передбачалося будівництво морського комплексу з перевантаження зернових та двостороннього пірсу; діючий олійно-жировий комбінат із виробництва маргарину, соняшникової олії та майонезу, розташований на 5,34 га промислових земель поруч із залізничними коліями.

Повідомляється, що раніше ці активи понад 20 разів торгувалися як окремо, так і в складі пулу в системі ProZorro.Продажі та на майданчику міжнародного консультанта.

Нагадуємо:

Раніше компанія Веревського ТОВ "ФК"Скай" стала переможцем аукціону з продажу цього пулу активів Дельта Банку на 4,9 млрд грн, запропонувавши за нього 182,5 млн грн (відповідно знижка становила 96%).

Згодом НБУ та Фонд гарантування визнали, що торги пройшли з маніпуляціями та скасували результати торгів.

Цьому передував попередній аукціон, де "Скай" Веревського погодився заплатити за ці ж активи 906 мільйонів гривень, проте згодом угоду заблокувала компанія, що не брала участь у торгах.

Після цього розгорівся скандал. У процес втрутилися незадоволені продажем вкладники "Дельта банку". Фонд заявив, що, ймовірно, торги відбулися з певною змовою. Він звернувся до НБУ та Укрексімбанку з пропозицією не визнавати результати торгів.

Співрозмовники ЕП, близькі до фонду, визнали, що торги пройшли з маніпуляціями.

На думку представників фонду, близьких до процесу торгів, Веревський не збирався платити за ці активи 906 млн грн.

"У тих торгах брала участь компанія "Фінгруп фактор", яка підняла ціну до стартової — 897 млн грн. Потім "Скай" Веревського підвищила її на 1% до 907 млн грн, але ці гроші Веревський не заплатив і, судячи з усього, не збирався.

У фонд принесли складений заднім числом судовий позов, у якому торги визнавалися недійсними. "Кернелу" просто треба було зірвати торги.

Ймовірно, після цього її представники провели переговори з конкурентами, а потім купили актив з таким великим дисконтом", — пояснює співрозмовник ЕП, близький до Фонду гарантування.

Історію з продажем олійно-жирових активів Дельта Банку розслідувало ДБР.

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Економічна правда







