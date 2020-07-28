Українські селебрітіз задекларували за рік 766 мільйонів доходу

Зірки естради, музиканти, ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані у 2019 році, на загальну суму майже 766 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби.

"Переважна частина відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи.

Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн грн, військового збору – майже 7 млн гривень", - заявили у Податковій.

Зазначається, що найбільші суми доходів задекларували: телеведуча (261,6 млн грн), футболіст (24,5 млн грн) та співак (15,3 млн грн).

Економічна правда