Новини 27 липня: рекордні ціни на золото, листи від уряду, "картель" Микитася

Про рекордні ціни на золото. Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року.

Про листи від уряду. Українці зможуть отримувати офіційні електронні листи разом з паспортами, листи надіслані на цю адресу вважатимуться офіційно врученими.

Про польоти в Італію. Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення з Італією, Київ та Рим повністю зняли обмеження між країнами.

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Про "картель" Микитася. Антимонопольний комітет викрив картельну змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

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