Українці зможуть отримувати офіційні e-mail адреси від держави: як і для чого 

Українці зможуть отримувати офіційні електронні пошти разом з паспортами, листи надіслані на цю адресу вважатимуться офіційно врученими.

Відповідний законопроєкт №3860 зареєстровано у Верховній Раді.

Офіційну електронну адресу буде запроваджено для юросіб, фізичних осіб-підприємців, адвокатів, арбітражних керівників та ін.

Під час оформлення паспорта громадянина України вперше, його обміну або за власним бажанням громадянину буде присвоєна офіційна електронна адреса.

Фізичні особи отримуватимуть офіційну електронну адресу тільки за бажанням. Громадяни зможуть отримати офіційну електронну адресу через Єдиний портал державних послуг Дія.

Компанії, установи, товариства та ФОПи під час реєстрації та реєстрації змін відомостей в ЄДР автоматично отримуватимуть офіційні електронні адреси.

Офіційний мейл буде складатись з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені (окрім доменних імен, що закінчуються на ".ru"). Ідентифікатором для юридичних осіб пропонується визначити код згідно з ЄДР, для фізичних осіб-підприємців — реєстраційний номер картки платників податків. Т

ака пошта буде реєструватися в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань та в Єдиному державному демографічному реєстрі.

Очікується, що проєкт закону удосконалить процес реєстрації юридичних осіб і створить сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні, а такж спростить спілкування між громадянами, бізнесом та державою.

Листи та повідомлення, надіслані на офіційну електронну адресу, вважатимуться такими, що надіслані та офіційно вручені та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження їх направлення тощо.

Для юридичних осіб, самозайнятих осіб та інших суб'єктів правовідносин пропонується запровадити процедуру реєстрації офіційної електронної адреси, яка використовуватиметься в діловому спілкуванні, під час листування з судами, державними органами тощо. Передбачається поетапність переходу комунікацій в електронному вигляді, але якщо офіційна електронна адреса не зареєстрована і відсутня в ЄДР, зберігається форма направлення листів поштою.