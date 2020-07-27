Україна та Італія зняли всі обмеження на польоти між країнами

Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення з Італією, Київ та Рим повністю зняли обмеження між країнами.

Про це повідомляє avianews.com з посиланням на авіакомпанію Wizz Air, яка анонсувала запуск 17 нових маршрутів між країнами.

"Минулого тижня Україна підписала нову угоду про авіаперевезення, яке повністю лібералізувало ринок між двома країнами. Після цього авіаційна влада Італії (ENAC) надала права на маршрути Wizz Air", - зазначили у компанії.

"Режим польотів за принципом "відкритого неба" між Італією і Україною ініціювала ще в 2015 році Державіаслужба України. Він почав діяти в 2016 році. Влада могла допустити на будь-який маршрут будь-яку авіакомпанію.

Однак 31 січня 2020 року авіаційна влада Італії повідомила Україну, що українські авіакомпанії отримали досить багато прав на маршрути. Це стало фактично червоним світлом на видачу нових дозволів на авіалінії, через що Державіаслужба початку відхиляти заявки SkyUp, який хотів розширити свою присутність на ринку польотів між Україною та Італією", - додали в avianews.com.

Зазначається, що Італія хоче розвивати місцевий авіаційний ринок і отримувати податки в місцевий бюджет. Це можливо, коли польоти виконує авіакомпанія, яка базується в Італії та наймає місцевий персонал.

"Раніше таку роль виконував лоукост Ernest Airlines, але призупинив польоти в січні 2020 року. Його маршрути відразу спробувала підхопити SkyUp, однак зіткнулась з перешкодами.

У березні 2020 року ENAC видав права на 11 маршрутів з Італії в Україну ірландському лоу-косту Ryanair, який має бази в країні і наймає місцевий персонал. Пізніше авіакомпанія анонсувала ще шість маршрутів, збільшивши їх загальну кількість до 17.

Слідом за відкриттям бази Wizz Air і працевлаштування місцевого персоналу в Мілані угорський лоукост отримав зелене світло від італійської влади на запуск 17 маршрутів в Україні", - йдеться у повідомленні.