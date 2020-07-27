Суди скасували податковий штраф "Нафтогазу" на 2,4 мільярда

Шостий апеляційний адмінсуд не задовольнив апеляційну скаргу Офісу великих платників податків ДПС та залишив без змін рішення суду першої інстанції про скасування застосування до НАК "Нафтогаз" штрафу у розмірі 2,376 млрд грн за ПДВ (у зв`язку з відсутністю реєстрації протягом граничного строку розрахунків коригування на суму ПДВ 4,75 млрд грн).

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 21 липня.

Зазначається, що Шостий апеляційний адмінсуд та суд першої інстанції - Окружний адмінсуд Києва - дійшли висновку, що "Нафтогазу" було протиправно та безпідставно відмовлено у реєстрації розрахунків коригування від 12.03.2018 на загальну суму 4,75 млрд грн.

При цьому НАК сплатив податкові зобов'язання по відповідній накладній, що не заперечувалось контролюючим органом.

Нагадаємо:

У червні 2020 року Окружний адмінсуд Києва відхилив позов "Нафтогазу", у якому компанія просила скасувати наказ Мінекономіки щодо нарахування їй 163,5 млн грн пені за несвоєчасну сплату дивідендів за 2018 рік.

Зазначається, що підставою для нарахування пені стало те, що частина дивідендів за 2018 рік - 8,17 з 12,25 млрд грн - "Нафтогаз" перерахував до держбюджету після 1 липня, тобто в порушення закону про управління об'єктами держвласності та розпорядження уряду.

Пеню розрахували за 21 день по обліковій ставці НБУ, оскільки останній платіж 8,17 млрд грн було перераховано 22 липня.

Рішення про сплату 12,25 млрд грн дивідендів за 2018 рік регламентовано розпорядженням уряду №461 від 24 квітня. Цим актом кінцевий термін сплати дивідендів зазначений 30 червня 2019 року.

При цьому, "Нафтогаз" поставив під сумнів дату прийняття цього розпорядження.

У жовтні 2019 року Мінекономіки запропонувало Кабміну "терміново надати Мінекономіки" документи для нарахування НАК "Нафтогаз України" пені за несвоєчасно сплачені дивіденди до держбюджету.

За період з 2 по 22 липня 2019 року НАК "Нафтогаз України" нарахували пеню у розмірі 163,5 мільйонів гривень за невчасну сплату дивідендів до держбюджету.