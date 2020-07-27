Ціни на золото оновили історичний рекорд

Уранці 27 липня ціна на золото становила 1931 доларів за унцію, а на закритті попередніх торгів - 1943 долара за унцію, перевищивши рекорд, встановлений у вересні 2011 року.

Про це повідомляє CNBC.

Для порівняння: історичний рекорд по ціні закриття був зафіксований 22 серпня 2011 року - 1891,9 долара за унцію. Внутрішньоденний рекорд був досягнутий 6 вересня 2011 року - 1923,7 долара за унцію.

Зазначається, що золото дорожчає на тлі пандемії коронавірусу та занепокоєння інвесторів щодо напружених відносин між США та Китаєм.

Нагадаємо:

Ціна золота за підсумками торгів 22 липня піднялася до максимуму з серпня 2011 року на тлі напруженості у відносинах між Вашингтоном і Пекіном.

Економічна правда