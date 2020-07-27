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"Антимонопольники" оштрафували підрядників на ЧАЕС на 117 мільйонів, одна з компаній - з орбіти "Укрбуду"

Понеділок, 27 липня 2020, 13:34
 

Антимонопольний комітет викрив картельну змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет повідомляє, що порушником конкурентного законодавства є компанія з орбіти корпорації УКРБУД - ТОВ "БК "Укрбудмонтаж". Іншим учасником змови є ПрАТ "Укренергомонтаж".

На "БК "Укрбудмонтаж" накладено штраф у розмірі 55 млн грн, на ПрАТ "Укренергомонтаж" – 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.

Повідомляється, що упродовж 2017 - 2018 рр. ці компанії брали участь у чотирьох процедурах закупівель на загальну суму більше 1 млрд грн і виграли у трьох найбільших. Замовниками будівництва були Чонобильська АЕС та Енергоатом.

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (раніше – Київське територіальне відділення) виявило наступні докази змови між "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж":

  • компанії пов’язані господарськими відносинами;
  • надають одна одній фінансову допомогу;
  • мають спільних працівників;
  • активно комунікували між собою під час торгів;
  • діяли синхронно під час підготовки та участі в торгах;
  • входили в аукціон з однієї ІР-адреси;
  • розташовані за однією адресою;
  • мають спільні особливості в оформленні документів.

Економічна правда

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АМКУ ЧАЕС

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