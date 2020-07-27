"Антимонопольники" оштрафували підрядників на ЧАЕС на 117 мільйонів, одна з компаній - з орбіти "Укрбуду"
Антимонопольний комітет викрив картельну змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Комітет повідомляє, що порушником конкурентного законодавства є компанія з орбіти корпорації УКРБУД - ТОВ "БК "Укрбудмонтаж". Іншим учасником змови є ПрАТ "Укренергомонтаж".
На "БК "Укрбудмонтаж" накладено штраф у розмірі 55 млн грн, на ПрАТ "Укренергомонтаж" – 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.
Повідомляється, що упродовж 2017 - 2018 рр. ці компанії брали участь у чотирьох процедурах закупівель на загальну суму більше 1 млрд грн і виграли у трьох найбільших. Замовниками будівництва були Чонобильська АЕС та Енергоатом.
Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (раніше – Київське територіальне відділення) виявило наступні докази змови між "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж":
- компанії пов’язані господарськими відносинами;
- надають одна одній фінансову допомогу;
- мають спільних працівників;
- активно комунікували між собою під час торгів;
- діяли синхронно під час підготовки та участі в торгах;
- входили в аукціон з однієї ІР-адреси;
- розташовані за однією адресою;
- мають спільні особливості в оформленні документів.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua