"Антимонопольники" оштрафували підрядників на ЧАЕС на 117 мільйонів, одна з компаній - з орбіти "Укрбуду"

Антимонопольний комітет викрив картельну змову на конкурсі з відбору підрядника для будівництва об’єктів на Чорнобильській АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Комітет повідомляє, що порушником конкурентного законодавства є компанія з орбіти корпорації УКРБУД - ТОВ "БК "Укрбудмонтаж". Іншим учасником змови є ПрАТ "Укренергомонтаж".

На "БК "Укрбудмонтаж" накладено штраф у розмірі 55 млн грн, на ПрАТ "Укренергомонтаж" – 62 млн грн. Упродовж трьох років ці компанії не зможуть брати участь в публічних закупівлях.

Повідомляється, що упродовж 2017 - 2018 рр. ці компанії брали участь у чотирьох процедурах закупівель на загальну суму більше 1 млрд грн і виграли у трьох найбільших. Замовниками будівництва були Чонобильська АЕС та Енергоатом.

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ (раніше – Київське територіальне відділення) виявило наступні докази змови між "Укрбудмонтаж" та "Укренергомонтаж":

компанії пов’язані господарськими відносинами;

надають одна одній фінансову допомогу;

мають спільних працівників;

активно комунікували між собою під час торгів;

діяли синхронно під час підготовки та участі в торгах;

входили в аукціон з однієї ІР-адреси;

розташовані за однією адресою;

мають спільні особливості в оформленні документів.

Економічна правда



