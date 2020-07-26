Новини вихідних: "Північний потік - 2" та позов Приватбанку

Про позов Приватбанку. Приватбанк стверджує у своєму позові у США проти Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, що колишні власники відмили кошти на майже 800 мільйонів доларів.

Про золотовалютні резерви. Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що золотовалютний резерв близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття - 2012 році.

Про держзакупівлі. У Європейському Союзі стурбовані змінами до закону про держзакупівлі, з тим щоб обмежити доступ до публічних закупівель для продукції машинобудування, якщо хоча би частина компонентів не буде вироблена в Україні.

Про "Північний потік - 2". Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски, тому будівництво російського газогону "Північний потік-2" зможуть відновити не раніше вересня.

Про саміт Східного партнерства. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя розповів, які питання мають бути розглянуті на саміті Східного партнерства.