Радник президента: золотовалютний резерв близький до максимального рівня за останнє десятиліття
Радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив, що золотовалютний резерв близький до максимального рівня, який був за останнє десятиліття - 2012 році.
Про це він повідомив в ефірі телеканалу ZIK.
"Золотовалютний резерв країни зараз перебуває на рівні 28,5 млрд дол. Підписані угоди з ЄС, що означає, що найближчим часом ми з вами зможемо отримати програму макрофінансової допомоги в 1,2 млрд євро", - заявив радник президента.
За його словами, "зрада", про яку говорили попередники, про те, що МВФ більше ніколи не дасть грошей - теж не виправдалася.
"2 млрд дол були отримані вчора на зовнішніх ринках, тому золотовалютні резерви будуть досить швидко поповнені і підуть за позначку у 30 млрд дол", - зазначив Устенко.
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