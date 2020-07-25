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В ЄС висловили стурбованість щодо змін до закону про держзакупівлі

Субота, 25 липня 2020, 13:21
 

У Європейському Союзі стурбовані змінами до закону про держзакупівлі, з тим щоб обмежити доступ до публічних закупівель для продукції машинобудування, якщо хоча би частина компонентів не буде вироблена в Україні.

Про це йдеться у відповіді представництва ЄС у Києві на запит DW.

За інформацією видання, позиція дипломатичній місії така, що ці документи однозначно порушуватимуть принцип недискримінації, закладений в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у зобов'язаннях України в рамках Світової організації торгівлі. 

"Хоча бажання підтримати вітчизняну промисловість є зрозумілим, особливо з огляду на економічні труднощі через пандемію СOVID-19, є інші способи це робити, не порушуючи засад вільної конкуренції у відносинах з країнами ЄС та іншими членами СОТ", - зазначили у представництві ЄС. 

Нагадуємо:

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що законопроєкт №3739 про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, що має надає преференції продукції з локалізованим виробництвом, не відповідає Угоді про асоціацію з ЄС, а також іншим зобов’язанням України та потребує змін.

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ЄС торгівля

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