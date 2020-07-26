Шмигаль розповів, які питання мають бути розглянуті на саміті Східного партнерства

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Брюсселя розповів, які питання мають бути розглянуті на саміті Східного партнерства.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Під час зустрічі Глава Уряду висловив надію, що найближчим часом вдасться розпочати роботу над Спільною декларацією Шостого Саміту Східного партнерства.

На думку Прем’єр-міністра, новий порядок денний Саміту Східного партнерства на період після 2020 року повинен містити такі ключові завдання:

— започаткування додаткового формату діалогу "ЄС+3 асоційованих партнерів";

— посилення співпраці у сфері безпеки;

— поступова інтеграція партнерів до внутрішнього ринку ЄС;

— поширення на партнерів переваг Єдиного цифрового ринку і зниження тарифів на роумінг з ЄС;

— доступ до Спільної зони платежів у євро (SEPA);

— укладення угод про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (ACAA).