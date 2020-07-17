НБУ може зберегти ставку на рівні 6% річних – прогноз Bank of America

Bank of America прогнозує, що Національний банк України на найближчому засіданні монетарного комітету 23 липня може зберегти облікову ставку на нинішньому рівні 6% річних.

Про це йдеться у BofA Global Research, передає "Інтерфакс-Україна".

"НБУ, ймовірно, збереже ставку і, можливо, завершить свій цикл пом'якшення", - прогнозують в Bank of America.

Аналітики банку, коментуючи призначення Кирила Шевченка головою НБУ, позитивно відзначають його співпрацю на посаді голови правління "Укргазбанку" з IFC (Міжнародна фінансова корпорація).

Водночас вони підкресллють, що поки немає ясності щодо політичних поглядів Шевченка та його майбутніх дій.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 16 липня призначила голову правління державного "Укргазбанку" Кирила Шевченка головою Нацбанку.

Катерина Рожкова, яка виконувала функції в.о. голови НБУ до призначення Шевченка, заявила, що "не може бути, щоб була висока інфляція та низькі ставки".

Міністр економіки Ігор Петрашко допускає зниження облікової ставки Нацбанку нижче рівня інфляції.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 8% до 6% річних із 12 червня 2020 року. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

Аналітики агентства J.P. Morgan у зв'язку із відставкою голови НБУ Якова Смолія переглянули прогноз про зниження облікової ставки НБУ у 3 кварталі 2020 року до 5% на її збереження на рівні 6%.

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