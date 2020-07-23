Новий голова НБУ Шевченко вперше зустрівся з МВФ

Голова Національного банку Кирило Шевченко провів першу зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду і пообіцяв, що НБУ виконає всі зобов'язання, взяті в рамках меморандуму.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

На зустрічі були присутні голова місії МВФ в Україні Іванна Владкова Голлар, постійний представник МВФ Йоста Люнгман і заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

"МВФ був, є і буде ключовим стратегічним партнером України в цілому і Національного банку зокрема. Тому повне і успішне виконання програми співпраці з МВФ є моїм пріоритетом.

Можу запевнити, що всі зобов'язання, які Національний банк взяв на себе по Меморандуму про економічну та фінансову політику, будуть виконані повністю і в строк ", - заявив Шевченко.

Він підкреслив, що відповідно до меморандуму НБУ зосередиться на зниженні обсягу непрацюючих кредитів, пожвавленні кредитування та відновленні економіки. Він також запевнив представників МВФ в незалежності Нацбанку.

"Сторони обговорили також поточний стан співпраці в рамках Меморандуму між Україною і МВФ та обмінялися поглядами щодо викликів, які стоять перед українською та світовою фінансовою системою в контексті коронакризи", - йдеться в повідомленні.

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Нагадуємо:

Напередодні Шевченко провів першу зустріч з послами Великої сімки, на якій запевнив, що Нацбанк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда