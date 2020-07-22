Новий голова НБУ провів перші зустрічі зі Світовим банком, ЄБРР та МВФ

Голова Національного банку Кирило Шевченко провів перші зустрічі із представниками Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Співпраця зі Світовим банком, так само як і співпраця з Міжнародним валютним фондом, відкриває для України доступ до зовнішнього фінансування, яке важливе для нашої країни", – наголосив Шевченко під час зустрічі з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде.

Натомість Б'єрде висловила сподівання, що нове керівництво продовжуватиме політику Національного банку, зокрема таргетування інфляції та режим гнучкого курсу

Керуючий директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне зауважив, що Національний банк досі був рольовою моделлю в питанні ефективності та прозорості в роботі і висловив сподівання, що так залишиться і в майбутньому.

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Нагадуємо:

Напередодні Шевченко провів першу зустріч з послами Великої сімки, на якій запевнив, що Нацбанк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда