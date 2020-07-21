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Голова НБУ Шевченко вперше зустрівся з послами G7: про що говорили

Вівторок, 21 липня 2020, 18:30
 

Голова НБУ Кирило Шевченко провів першу зустріч з послами Великої сімки, на якій запевнив, що Нацбанк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення. 

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

"Тісні партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами - значний здобуток реформи фінансового сектору останніх років. Вважаю своїм обов’язком підтримувати та розвивати їх. Національний банк високо цінить відносини з країнами Великої сімки, Європейського Союзу, а також міжнародними фінансовими інституціями. Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим та послідовним партнером.

Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України", - сказав також Шевченко.

"Національний банк - фундаментальна опора реформ, які проводила Україна у попередні роки та продовжує впроваджувати сьогодні. Центробанк відіграв ключову роль у подоланні проблем у банківському секторі та боротьбі з кризовими явищами в країні.

Сподіваємося, що Національний банк продовжить продуману політику, яка спрямована на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності  в Україні", – зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

Під час зустрічі Шевченко також озвучив свої основні пріоритети на посаді: відновлення кредитування, зниження портфелів "поганих" кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ,  і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда

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