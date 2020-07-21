Голова НБУ Шевченко вперше зустрівся з послами G7: про що говорили

Голова НБУ Кирило Шевченко провів першу зустріч з послами Великої сімки, на якій запевнив, що Нацбанк залишиться і надалі незалежною інституцією, яка ухвалюватиме аполітичні на економічно вмотивовані рішення.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За словами Шевченка, монетарна політика, режим інфляційного таргетування та режим гнучкого курсу будуть збережені.

"Тісні партнерські відносини з нашими міжнародними партнерами - значний здобуток реформи фінансового сектору останніх років. Вважаю своїм обов’язком підтримувати та розвивати їх. Національний банк високо цінить відносини з країнами Великої сімки, Європейського Союзу, а також міжнародними фінансовими інституціями. Ми прагнемо і надалі залишатися прогнозованим та послідовним партнером.

Ми твердо переконані, що співпраця з міжнародними партнерами – необхідна запорука макрофінансової стабільності України", - сказав також Шевченко.