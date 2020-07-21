Голова НБУ Шевченко вперше зустрівся з послами G7: про що говорили

"Національний банк - фундаментальна опора реформ, які проводила Україна у попередні роки та продовжує впроваджувати сьогодні. Центробанк відіграв ключову роль у подоланні проблем у банківському секторі та боротьбі з кризовими явищами в країні.
Сподіваємося, що Національний банк продовжить продуману політику, яка спрямована на забезпечення макрофінансової та економічної стабільності в Україні", – зазначила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
Під час зустрічі Шевченко також озвучив свої основні пріоритети на посаді: відновлення кредитування, зниження портфелів "поганих" кредитів, збереження макрофінансової стабільності, а також продовження та поглиблення співпраці з міжнародними партнерами України.
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Нагадуємо:
Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".
Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.
Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.
Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.
Економічна правда