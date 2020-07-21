Тютюнова група компаній програла суд "антимонопольникам" щодо штрафу у 460 мільйонів 

Господарський суд м. Києва відхилив позов "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" до Антимонопольного комітету з вимогою визнати частково недійсним накладання штрафу на загальну суму майже 460 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Відповідно до прийнятого Комітетом рішення на компанію "Імперіал Тобако Юкрейн" було накладено штраф у розмірі понад 292 млн грн, на ПАТ "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" –більше 167 млн грн.

Компанії "Імперіал Тобако Юкрейн" та "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" готуються невідкладно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Рішення Антимонопольного комітету було прийняте у рамках справи про змову виробників цигарок та дистриб’ютора з продажу тютюнових виробів ТОВ "ТЕДІС Україна" (раніше – ТОВ "ТК "МЕГАПОЛІС").

За версії АМКУ узгоджені дії фігурантів справи були спрямовані на підтримання монопольного становища дистриб’ютора на ринку продажу цигарок та встановлення штучних обмежень для доступу інших суб’єктів господарювання на ринок первинного продажу тютюнової продукції.

Читайте детальніше: Антимонопольний комітет проти тютюнників: що сталося із справою про картельну змову на 6,5 мільярда

Нагадаємо, раніше суд виніс аналогічне рішення щодо позову до АМКУ акціонерного товариства "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – ПРИЛУКИ" з вимогою скасувати рішення Комітету про накладення на компанію штрафу в розмірі понад 448 мільйонів гривень.

Антимонопольний комітет оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів "Філіп Морріс", "Джей Ті", "Імперіал Тобакко", "Бритіш Американ Тобакко", "Прилуки", а також реалізатора "Тедіс" на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії.

Згодом "Тедіс Україна" Бориса Кауфмана відсудила право концентрації, яке хотів скасувати Антимонопольний комітет.

Суди, щодо правомірності штрафування Антимонопольним комітетом тютюнового дистриб’ютора "Тедіс Україна" та інших виробників тютюну у жовтні 2019-го року тривають. Сума штрафу становить 6,5 мільярда гривень.

Скандал навколо компанії "Тедіс Україна" спалахнув наприкінці березня 2017 року.

31 березня генпрокурор Юрій Луценко повідомив про обшуки у "Тедіс". Аваков звинуватив компанію у фінансуванні тероризму.

"У справі компанії "Тедіс Україна", пов'язаної з російським олігархом Ігорем Кесаєвим, проводять понад 100 обшуків у декількох містах України", - повідомляв міністр.

Аваков також звинуватив тютюнового монополіста в "допомозі терористичним організаціям псевдо республік та несплаті податків".

3 квітня суд заарештував корпоративні права компанії й заборонив засновникам, працівникам "Тедіс Україна" розпоряджатися ними будь-яким чином.

5 квітня суд заарештував кошти на розрахунковому рахунку в столичній філії Приватбанку.

12 квітня Печерський суд зобов’язав повернути конфісковані тютюнові вироби компанії.

Tedis Ukraine, створена в 2011 році ТОВ "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", в травні 2016 року була перейменована на ТОВ "Тедіс Україна".

Економічна правда