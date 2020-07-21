НБУ знизить облікову ставку до 5% - прогноз банкірів

Правління Національного банку може знизити облікову ставку 23 липня максимум на 1 процентний пункт - до 5% річних, з огляду на невелике прискорення інфляції у червні до 2,4% з 1,7% за підсумками травня.

Про це розповіли опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Незважаючи на невелике прискорення інфляції до 2,4% у червні, вона досі залишається нижче цільового діапазону НБУ (4-6%). Це залишає можливість для подальшого пом'якшення монетарної політики, хоча і набагато більш обережними темпами, ніж у першому півріччі 2020 року", - зазначила виконавчий директор Незалежної асоціації банків Олена Коробкова.

Вона додала, що швидке скорочення облікової ставки, наприклад на 2 п.п. за один перегляд, залишилося в минулому, тому, за її оцінками, в липні показник знижуватиметься в межах 1 п.п. із нинішніх 6% річних.

"З огляду на монетарну політику, яку проводить Національний банк, можна очікувати подальшого незначного зниження облікової ставки - на 0,5-1 п.п.", - вважає CFO Укрексімбанку Сергій Єрмаков.

Як повідомив начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов, незважаючи на деяке прискорення, фактична інфляція у червні (2,4%) була вдвічі нижче і квітневого прогнозу НБУ (4,8%), і цільового діапазону регулятора (4-6%).

"Сьогодні вже стало очевидно, що дезінфляційні ефекти коронакризи в короткостроковій перспективі однозначно переважали над інфляційними. За нашими оцінками, в липні-серпні інфляція підтримуватиметься стабільною, близькою до червневого значення. Ситуація, що склалася, залишає для НБУ можливість зниження облікової ставки, проте вже набагато меншими темпами, ніж це відбувалося останні півроку", - зазначив він.

Експерт наголосив, що інфляційні ризики на 12-місячному горизонті також наростають, Вони пов'язані і з невизначеністю щодо фінансування великого дефіциту державного бюджету в 2020 році, і з низкою озвучених проінфляційних ініціатив, наприклад про підвищення мінімальної заробітної плати відразу на 38% до її нинішнього рівня.

Він додав, що водночас уряд досі не просигналізував, як має намір стабілізувати дефіцит державних фінансів у 2021 році, що також створює суттєву невизначеність для монетарної політики.

"Ми бачимо можливість зниження облікової ставки на засіданні 23 липня до 5-5,5% річних", - резюмував Блінов.

За словами експерта, з огляду на різко знижений за останній рік масштаб процентних ставок в Україні, НБУ доречно було б переглянути мінімальний крок руху облікової ставки з 0,5 п.п. до 0,25 п.п. Це дасть змогу підвищити точність калібрування рішень монетарної політики.

"У цьому контексті найбільш доцільним ми вважаємо встановлення облікової ставки на рівні 5,25% річних у рамках найближчого перегляду. За нашими оцінками, така ставка відповідатиме злегка негативній реальній ставці в межах 1%, що стане першим випадком негативної реальної ставки з квітня 2017 року", - додав він.

Блінов зазначив, що в контексті ризиків подальшого прискорення інфляції зниження облікової ставки у липні цілком може стати останнім цього року.

"Ми очікуємо, що в липні НБУ знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% з урахуванням двох основних чинників. По-перше, рівень інфляції в червні помітно нижче цільового діапазону, а по-друге, для підтвердження прихильності НБУ до подальшого пом'якшення монетарної політики після зміни його голови", - повідомив директор департаменту стратегії Кредобанку Роман Лепак.

Експерт уточнив, що з точки зору поточних економічних умов він не бачить потенціалу для подальшого швидкого зниження облікової ставки у другому півріччі. "Інфляція вже пройшла свій річний мінімум у травні й в подальшому поступово зростатиме навіть за відсутності помітних девальваційних явищ", - пояснив він.

Лепак додав, що в разі ослаблення гривні до рівня, закладеного в бюджетних макропараметрах (29,5 грн/$1), інфляція може швидко повернутися в межі цільового діапазону НБУ 5% ± 1 п.п.

За його словами, переважання задекларованого НБУ нейтрального рівня облікової ставки (7% річних) над нинішнім (6% річних) також перешкоджатиме її подальшому швидкому зниженню.

"Якщо слідувати логіці НБУ, яку він демонстрував в останні декілька років інфляційного таргетування, і з огляду на рівень інфляції за червень, можна припустити: НБУ незначно знизить облікову ставку на 0,5 п.п. - до 5,5% річних, оскільки про завершення періоду активного пом'якшення монетарної політики було оголошено під час минулого різкого зниження ставки", - зазначив головний економіст Креді Агріколь Банку Олександр Печерицин.

Як повідомив головний менеджер з макроекономічного аналізу департаменту казначейства Райффайзен Банку Аваль Сергій Колодій, базовий прогноз банку щодо динаміки облікової ставки будується на сценарії збереження наявних підходів до реалізації монетарної політики, в основі якої лежить таргетування інфляції.

"На сьогодні темпи інфляції все ще перебувають нижче цільового інтервалу 5±1%. Водночас стадія швидкого зниження облікової ставки вже завершилася, але певний запас для її незначного зміни ще залишився. Тому ми очікуємо подальшого поступового зниження облікової ставки до кінця року", - додав він.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.