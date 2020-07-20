Шевченко пояснив, чому знижується курс гривні

Національний банк під керівництвом Кирила Шевченка не бачить підстав для втручання в ситуацію на валютному ринку.

Про це заявив сам Шевченко на пресбрифінгу.

Регулятор протягом 13-20 липня не виходив з інтервенціями на міжбанківський валютний ринок, оскільки коливання котирувань знаходилися в межах норми, вважає Шевченко.

"Зараз ми не бачимо жодних граничних перетинів розмірів курсу для того, щоб Національний банк повинен був реагувати на такі коливання. Коливання знаходяться в межах нормальних", - сказав він.

Шевченко також уточнив, що 20 липня регулятор готовий був вийти на міжбанк з пропозицією іноземної валюти, але за більш високим курсом, ніж той, що встановився в результаті торгів.

При цьому голова Нацбанку зазначив, що ввечері 20 липня тренд змінився в бік зміцнення гривні.

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Нагадуємо:

20 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,42 - 27,45 гривні.

20 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,61 - 27,63 гривні.

13 липня офіційний курс становив 26,95 гривні за долар.

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда