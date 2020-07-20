НБУ не змінить позицію в питанні "Приватбанку" - Шевченко

Голова Національного банку Кирило Шевченко заявляє, що з його приходом на посаду позиція регулятора по судовим спорам щодо націоналізованого Приватбанку з колишніми акціонерами не зміниться.

Про це він сказав під час прес-брифінгу.

Шевченко зазначив, що поки не повністю занурений в деталі судових процесів по "Приватбанку".

"Але я, як голова Національного банку, думаю, що НБУ під моїм керівництвом збереже таку ж політику по відношенню до "Приватбанку", як вона була і до цього", - заявив він.

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Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що новий голова НБУ Кирило Шевченко є "саме тим професіоналом, якого потребує і НБУ, і економіка, і вся Україна".

Зеленський заявив, що НБУ має бути "стовпом макроекономічної стабільності", а його монетарна політика підтримувати таку стабільність.

Сам Шевченко вважає, що НБУ має переглянути ефективність кредитних канікул та продовжити знижувати облікову ставку.

Також Шевченко назвав основні пріоритети своєї роботи на новій посаді.

Економічна правда