Заява Смолія на звільнення не обвалить гривню - Гетманцев

Голова Комітету ВР із питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев не бачить загроз для співпраці з МВФ та для курсу гривні після заяви про відставку голови Нацбанку Якова Смолія.

Про це Гетманцев сказав у коментарі журналістам перед засіданням Верховної Ради в четвер, повідомляє Укрінформ.

"Якщо говорити про перспективи меморандуму з Міжнародним валютним фондом, я не бачу особливих загроз ані для меморандуму з Міжнародним валютним фондом, ані для курсу гривні, бо вже "розганяють зраду" навколо того, що завтра у нас буде курс по 30, 40, 50 грн, в кого наскільки фантазії вистачає.

Я переконаний, що ринки сприймуть цю новину, цю подію спокійно, бо ніхто не відмовляється від того курсу на макроекономічну фінансову стабільність, який веде Національний банк", - сказав Гетманцев.

Депутат також підкреслив, що меморандум з МВФ підписують 4 посадові особи, які підписують цей документ від імені тих органів, які вони очолюють. "Якщо посадова особа змінюється, то, відповідно, зобов'язання наслідуються наступником", - зауважив Гетманцев.

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Нагадуємо:

1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".

"Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як Головою покладених на мене обов’язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами", - пояснив своє рішення Смолій.

Раніше голова Національного банку Яків Смолій заявляв про те, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року.

Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.

Співрозмовники ЕП у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.

Нещодавно фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ. На це посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Після заяви про звільнення Смолія Міжнародний валютний фонд відзначив здобутки Нацбанку під його керівництвом та очікує, що його наступник також забезпечить незалежність НБУ.





