Новини 17 липня: гральний бізнес, митниця, "Центренерго"

Про гральний бізнес. На позачерговому засіданні 21 липня Верховна Рада буде розглядати правки до законопроєкту про легалізацію грального бізнесу, а також - постанову про блокування голосування.

Про митницю. Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби.

Про "Центренерго". Державне підприємство "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим наносить збитки державному НАЕК "Енергоатом".

Про облікову ставку. Bank of America прогнозує, що Національний банк України на найближчому засіданні монетарного комітету 23 липня може зберегти облікову ставку на нинішньому рівні 6% річних.

Про євробонди. Станом на 13:30 (по Києву) 17 липня українські євробонди подорожчали у середньому на 0,5 - 0,8% у залежності від термінів погашення.

Про Вітренка. Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко завершує свою роботу в компанії.

Ви хочете дізнатися більше?

Скільки і як можна заробити на YouTube, Instagram і TikTok

Чи реальні багатотисячні заробітки YouTube- та Instagram-блогерів і що потрібно знати перед входженням в цей бізнес. (рос)