"Центренерго" заробляє мільярди за рахунок державного "Енергоатому", торгуючи "повітрям" – ЗМІ

Державне підприємство "Центренерго" заробляє мільярди гривень на енергетичному ринку за рахунок використання виробничих потужностей атомних електростанцій, чим наносить збитки державному НАЕК "Енергоатом".

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший).

Сасштабна схема працює таким чином: "Центренерго" продає за двосторонніми договорами та на "ринку на добу наперед" великий обсяг електроенергії, яку насправді не збирається виробляти. Зокрема, для того щоб гарантовано знайти покупця на цей об'єм, держкомпанія встановлює ціну, яка іноді нижче собівартості виробництва.

Така низька ціна дозволяє "Центренерго" продати весь заявлений обсяг, "закривши" велику частину попиту.

Через це держкомпанія "Енергоатом" та держпідприємство "Гарантований покупець" не можуть продати на "ринку на добу наперед" увесь обсяг електроенергії, яка, на відміну від "Центренерго", буде вироблена у заявленому об’ємі точно, йдеться у розслідуванні.

Коли настає час постачання електроенергії, то оператор ринку – державна НЕК "Укренерго" на підставі оперативних даних бачить ризик великого майбутнього дисбалансу. Але зупинити атомні енергоблоки "Енергоатому" в оперативному режимі неможливо, на відміну від теплових електростанцій "Центренерго".

Для того, щоб уникнути розбалансування ринку та запобігти негативним наслідкам, пов’язаним з енергобезпекою, оператор ринку – "Укренерго" просить "Центренерго" не виробляти заявлені раніше об'єми електроенергії.

"Центренерго", який і створив цей штучний дисбаланс, – охоче погоджується це зробити, але висуває умову, якщо йому продадуть електроенергію зі знижкою (для забезпечення вже укладених контрактів).

Щоб забезпечити виробіток "Енергоатому", "Укренерго" змушене погодитись на такі дії "Центренерго" та продає їй необхідний обсяг зі знижкою, купуючи цю електроенергію у "Енергоатому" та "Гарантованого покупця".

Таким чином, "Центренерго", фактично нічого не роблячи, отримує електроенергію для продажу майже вдвічі дешевше ніж ринкова ціна, а "Енергоатом", який витратив кошти на виробництво, вимушено продає свою електроенергію з дисконтом.

При чому, таке право прописано в правилах енергоринку, затверджених державним регулятором НКРЕКП. До червня закладена в правилах знижка становила майже 50%, з червня її зменшили до 20%.

Масштаби ймовірних оборудок з боку "Центренерго" обчислюються мільярдами гривень. Згідно з фінансово-господарською діяльністю "Центренерго", яку журналісти отримали від джерел у податковій, держкомпанія почала активно заробляти на цій схемі, починаючи з кінця 2019 року.

Так, журналісти виявили, що з жовтня 2019-го до кінця лютого 2020 року "Центренерго" отримало від "Укренерго" майже 1 ГВт*годин електроенергії для балансування на загальну суму 1,06 мільярда гривень.

"Починаючи з березня, масштаби використання цієї схеми з боку "Центренерго" суттєво збільшились", – йдеться в журналістському розслідуванні.

Так, загальний обсяг проданої, але не виробленої "Центренерго" електроенергії за період з 1 березня до 15 травня становив 2,1 ГВт*годин. Ці дані "Схеми" отримали від джерел у Кабінеті міністрів.

Про те, що електроенергія була вироблена "Центренерго" у меншому обсязі, аніж попередньо продана за двосторонніми договорами на ринку, свідчать дані підготовлені ГО Save Dnipro на базі системи SaveEcoBot та німецьким проектом технічної підтримки уряду України Low Carbon Ukraine, який моніторить та аналізує реформу енергоринку.

В "Енергоатомі" підтвердили, що відколи запрацював новий ринок електроенергії, становище держкомпанії стало поступово погіршуватись: "На сьогодні ані "Енергоатом", ані ДП "Гарантований покупець" не можуть продати "на добу наперед" весь обсяг виробленої на АЕС електроенергії через перенасиченість".

І додали: "Результат – "Енергоатом" щоденно завершує торги на РДН з небалансами на рівні від 20% до 40% продукції, виставленої на продаж, а "Гарантованому покупцю" вдається реалізувати продукцію АЕС лише в окремі години доби".

Можливість продавати "повітря" і заробляти на цьому – створила саме держава, зокрема регулятор – НКРЕКП, йдеться у матеріалі.

НКРЕКП повідомили, що неодноразово вживали заходи для того, щоб державні "Гарантований покупець" та "Енергоатом" не зазнавали таких фінансових збитків через ситуацію на балансуючому ринку.

В регуляторі визнали, що надлишок електроенергії на ринку міг призвести до "маніпуляцій з продажем обсягів електричної енергії деякими учасниками ринку, зокрема, ТЕС/ТЕЦ". Для того, щоб обмежити такі маніпуляції, 3 червня НКРЕКП ухвалила постанову, відповідно до якої продавати електроенергію можна тільки за умови підтвердження фізичної можливості її виробити.

Згідно з аналізом журналістів, відтоді "Центренерго" продовжило знаходити шляхи для використання цієї схеми, щоправда, купуючи електроенергію зі знижкою у 20%, а не 50%, як раніше.

В "Центренерго" не відповіли на запитання журналістів. Утримались від коментарів і в Фонді держмайна, який володіє 78% акцій "Центренерго".

Після попереднього розслідування "Схем" голова енергетичного комітету Верховної Ради ініціював аудит "Центренерго", який контролюючі органи пообіцяли провести з 20 липня.

Нагадуємо:

Фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, за півроку заробили понад 4 мільярди гривень на продажі вугілля та газу державній компанії "Центренерго", продаючи сировину за цінами, подекуди вищими за ринкові.